F1 | GP Singapore 2024 [RISULTATI]: Vittoria di Norris, Verstappen e Piastri sul podio

Risultati GP Singapore – Lando Norris ha conquistato la vittoria del Gran Premio di Singapore. Sul torrido circuito di Marina Bay che ha messo a dura prova la resistenza fisica dei piloti, Norris è riuscito a mantenere la testa della gara dalla partenza ed ha mantenuto un notevole vantaggio su Max Verstappen, fino al traguardo. Per la lotta mondiale, il distacco tra i due contendenti al titolo è ora di 52 punti.

Terza piazza per l’altra McLaren di Oscar Piastri, seguito dalla Mercedes di George Russell e dalla Ferrari che si risolleva da un sabato da dimenticare, con la quinta posizione di Charles Leclerc. Sesto Lewis Hamilton che all’inizio ha tentato l’azzardo della gomma soft che però non ha pagato in partenza. Il sette volte iridato precede l’altra Ferrari di Carlos Sainz, settimo al traguardo.

Ottava posizione per l’Aston Martin di Fernando Alonso, con la Haas di Nico Hulkenberg e la Red Bull di Sergio Perez a chiudere la TOP 10. Nota di merito per Franco Colapinto che alla sua seconda gara, al volante della Williams, ha chiuso undicesimo, a ridosso della zona punti.

La Formula 1 ora va in vacanza, si ritorna in azione il prossimo 20 ottobre, con il Gran Premio di Austin, in Texas.