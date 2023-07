F1 | Williams, Albon punta alla zona punti nel GP del Belgio

Tra le sorprese positive di questa prima metà di stagione figura senza ombra di dubbio la Williams. La scuderia di Grove non è più la Cenerentola del gruppo, anzi. La squadra inglese, gara dopo gara, sta migliorando le proprie prestazioni che finora l’hanno portato fino al settimo posto nella classifica marche. A rappresentare il ritorno alla competitività della Williams c’è il volto di Alexander Albon, con l’ex alfiere della Red Bull che si sta togliendo parecchie soddisfazioni da quando è approdato nel team fondato dal compianto Sir Frank.

Discutendo del prossimo appuntamento, ultimo prima della pausa estiva, in programma in questo weekend a Spa, Albon ritiene che la Williams abbia tutte le carte in regola per poter ambire ad un piazzamento in top ten.

“Abbiamo buone possibilità di centrare la zona punti – ha dichiarato Albon, intervistato nella press conference del giovedì di Spa – È qualcosa che abbiamo mostrato nelle ultime apparizioni. Sono ottimista, anche se con la pioggia è tutto imprevedibile”.

Albon, completando la propria disamina, ha aggiunto: !Quando la macchina è competitiva le cose vanno me e dunque parlano di te. Il merito è della squadra che ci permette di poter lottare per piazzarci in zona punti in ogni weekend. Mi sto godendo il momento. Abbiamo avuto una prima parte di campionato positiva, stiamo migliorando. Nessuno avrebbe pronostico la Williams al settimo posto nel Mondiale costruttori”.