F1 | Norris: “Max ha fatto una bella gara. Non potevamo fare di più oggi”

Secondo posto per Lando Norris nel Gran Premio del Giappone, terza prova stagionale del Mondiale 2025 di Formula 1. L’inglese, arrivato a Suzuka con i favori del pronostico dopo la vittoria ottenuta in Cina, ha conservato la piazza d’onore ottenuta ieri in qualifica alle spalle di un fenomenale Max Verstappen autentico mattatore dell’appuntamento di Suzuka.

“Si è deciso tutto ieri – ha dichiarato Norris, intervistato al termine della corsa – Max ha fatto una bella gara, senza errori. Il nostro passo era troppo simile per puntare a qualcosa in più, la gara è stata lunga abbiamo spinto tanto. Abbiamo dato tutto dall’inizio alla fine spingendo al massimo, è stata dura. Non potevamo fare di più oggi, non avevamo nulla di speciale per superare Max: loro erano veloci, per cui hanno meritato la vittoria”.

Sull’episodi nella corsia box con Verstappen: “Sono le corse. Lui era davanti, mi ha stretto un po’ all’esterno e Max è l’ultima persona al mondo dalla quale mi aspetto che mi dia uno spazio. Ma nulla di scorretto e non ho nulla da aggiungere”.

Sul weekend: “Per il team è stato un ottimo weekend, non abbiamo tenuto la posizione che avremmo voluto, perché vogliamo lottare per la vittoria in ogni weekend. Sono veloci (Red Bull, ndr) stanno recuperando terreno, noi abbiamo fatto dei miglioramenti ma ci manca ancora qualcosa”.