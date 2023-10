F1 | Norris eletto il Driver of the Day del GP degli Stati Uniti

F1 GP Stati Uniti Driver of the Day Norris – Lando Norris è stato eletto il “Driver of the Day” dell’ultimo Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Scattato dalla seconda posizione, l’inglese è riuscito a condurre la gara per circa 20 giri, salvo poi cedere il passo dapprima a Max Verstappen e successivamente a Lewis Hamilton. Una prestazione comunque di spessore che ha permesso alla McLaren di compiere il tanto sognato sorpasso sull’Aston Martin nella classifica del mondiale Costruttori.

Norris, ricordiamo, si è piazzato alle spalle di Verstappen ed Hamilton, mentre è riuscito a lasciarsi alle spalle Carlos Sainz, veloce nella fase conclusiva della corsa e in grado di impensierire la terza piazza del portacolori della McLaren. Appuntamento tra sette giorni a Città del Messico per il Gran Premio del Messico, seconda prova del tris di gare che comprenderà anche la trasferta ad Interlagos, in Brasile.