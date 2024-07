F1 | Norris difende il lavoro della McLaren: “La gente dimentica le cose positive che abbiamo fatto”

Le ultime gari di campionato avrebbero potuto regalare un epilogo differenti. Con i sé e con i ma non si riscrive certamente la storia, ma un dato è insindacabile: la crescita della McLaren che ha portato la vettura inglese ad essere quella con il maggior potenziale in pista. Nonostante abbia raccolto meno rispetto alla competitività del mezzo a disposizione, Lando Norris ha voluto difendere l’operato della squadra dopo gli errori commessi di recente.

“Abbiamo imparato molto – ha dichiarato Norris nel giovedì di Budapest, citato da Formula1.com – Imparerai sempre di più in queste situazioni rispetto a quando vinci e a quando non vivi queste situazioni. Sono felice in un certo senso le viviamo ora e stiamo ancora imparando: è meglio in questo momento che più avanti”.

L’inglese ha poi aggiunto: “Penso che se ne parli perché si fa riferimento alla vittoria e non perché stiamo lottando per un settimo, ottavo o nono posto come accaduto lo scorso anno o negli ultimi cinque. Parlando di vittoria è chiaro che brucerà maggiormente in caso di sconfitta e festeggerai di più quando trionferai. Ma stiamo anche lottando con i migliori e la paghi quando non sei perfetto. Sono contento di come stiamo lavorando come squadre e della cose che stiamo facendo”

L’alfiere della squadra di Woking, concludendo il proprio intervento, ha detto: “Ho la sensazione che molte persone dimentichino anche le cose positive che abbiamo fatto: siamo stati anche la squadra più costante e quella con le migliori prestazioni negli ultimi due mesi, quindi questo dovrebbe essere il focus non il resto”.