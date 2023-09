F1 | Alpine, Famin: nessuna fretta per la nomina del futuro team principal

Bruno Famin non ha alcuna urgenza e pressione di annunciare il suo successore in Alpine. Il team principal ad interim della scuderia francese, successore di Otmar Szafnauer, dopo l’allontanamento di quest’ultimo avvenuto al termine del weekend di Spa, ha infatti ammesso come stia continuando per processo di miglioramento di squadra in attesa di annunciare il nuovo organigramma della squadra.

Tra i candidati alla successione di Famin figura anche Mattia Binotto, anche se al momento le voci che volevano l’ex team principal della Ferrari a capo della gestione sportiva dell’Alpine si sono più piano placate.

“Sto ancora valutando tutto – ha dichiarato Famin, citato dal Mirror – Penso che abbiamo molte brave persone a Enstone e Viry nel nostro team e in quello di pista. Per il momento la priorità non è trovare qualcuno, ma cercare di ottenere il meglio da tutti”.

Famin, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “Ho già visto molti cambiamenti nel team a bordo pista. Mentalità diversa, molta più produttività, esecuzione nettamente migliore. Penso che sia molto positivo e nelle fabbriche sto ancora valutando la situazione, soprattutto a Enstone, ma siamo tutti davvero concentrati nel cercare di riunire le persone come un’unica squadra per liberare tutta l’energia sulla creatività”.

L’attuale team principal dell’Alpine, completando la propria analisi, ha detto: “Abbiamo tante brave persone, abbiamo molto potenziale. La nostra macchina ha un buon potenziale, sta a noi mostrarlo in pista ma questo è ciò su cui sto lavorando”.