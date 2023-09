Formula E | De Vries torna in pista nel 2024: correrà per il team Mahindra

Nyck de Vries riparte dalla Formula E. L’olandese, dopo la parentesi poco fortunata in Formula 1, dove a metà stagione è stato allontanato dall’AlphaTauri per far posto al ritorno di Daniel Ricciardo, sarà presente nell’elenco dei piloti ufficiali della categoria elettrica per il campionato 2024. Questa mattina infatti è giunta l’ufficialità del suo passaggio al team Mahindra dove farà coppia con Edoardo Mortara. In Formula E de Vries ha ottenuto il suo ultimo grande titolo in carriera, laureandosi campioni del mondo nel 2021 con la Mercedes.

“È davvero emozionante entrare a far parte di un importante produttore automobilistico come Mahindra e rappresentarlo in Formula E. Sono particolarmente entusiasta dei piani futuri del team – ha dichiarato de Vries – Le basi sono già solide e il team ha tutte le carte in regola per avere successo. Credo che in futuro saremo in grado di estrarre ancora più potenziale dal progetto e dall’organizzazione: far parte di questo processo è stato molto allettante per me”.

De Vries ha poi aggiunto: “Penso che non sia un segreto che il team abbia avuto un inizio un po’ difficile con GEN3, anche se ci sono stati segnali positivi di miglioramento durante la seconda metà della scorsa stagione. Credo che il team possa continuare a sviluppare questi insegnamenti e, con gli ulteriori cambiamenti e piani in atto per il futuro, possiamo fare passi avanti ancora maggiori nelle prestazioni all’inizio del nostro nuovo viaggio insieme”.

L’olandese concludendo ha detto: “Tornare in Formula E sarà come tornare a casa. Faccio parte della famiglia della Formula E da tre stagioni, conosco tutti molto bene. Non vedo l’ora di tornare in un ambiente familiare e di tornare in una categoria dove, alla fine, mi sono sempre divertito a correre”.