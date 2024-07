F1 | Vasseur risponde alle critiche: “Da quando sono in Ferrari abbiamo assunto più di 50 tecnici”

F1 Vasseur Ferrari – In attesa di capire che tipo di decisioni prenderà Adrian Newey sul futuro, Frederic Vasseur ha voluto difendere a spada tratta l’operato della Scuderia nell’ultimo anno e mezzo, precisando come da gennaio 2023 ad oggi siano arrivati a Maranello ben 50 nuovi tecnici provenienti da altre scuderie.

Un vero e proprio “esodo” verso la compagine italiana che ha confermato quanto il Cavallino Rampante sia ancora appetibile allo sguardo dei tecnici impegnati in Formula 1. L’obiettivo di Vasseur, ovviamente, è sempre stato quello di garantire un ricambio di spessore ai profili che hanno salutato la squadra negli ultimi mesi, oltre che forze “fresche” in grado di trainare la scuderia verso il tanto ambito titolo mondiale. Una rivoluzione a tutti gli effetti che il francese sta portando avanti ancora oggi, visto i recenti annunci di Loic Serra (Head of Chassis Performance Engineering) e Jerome D’Ambrosio (Deputy Team Principal e Direttore della Ferrari Driver Academy) dalla Mercedes.

Vasseur e il mercato tecnici della Ferrari

“Da quando ho assunto la carica di Team Principal in Ferrari abbiamo assunto circa 50 tecnici dalle altre scuderie. Potevo fare un comunicato stampa a settimana, ma ho preferito non farlo per non esporre i singoli. Facciamo eccezioni solo quando si parla di carichi importanti all’interno della Scuderia, come il Direttore Sportivo o il Direttore Tecnico. Ritengo sia una buona politica per proteggere i dipendi. Ci permette di trattare tutti allo stesso modo”.