F1 | Newey in Aston Martin: annuncio a breve

Secondo quanto dichiarato da Motorsport, Aston Martin è pronta ad annunciare l’arrivo di Adrian Newey in squadra. Dopo le varie indiscrezioni sul futuro del talentuoso designer, è probabile che la conferma ufficiale dell’arrivo a Silverstone, arrivi prima della prossima gara a Baku, in programma la prossima settimana.

Oltre al proprietario del team Lawrence Stroll che ha fatto vari tentativi personali per convincere Newey, si ritiene che una visita segreta alla fabbrica Aston Martin di Silverstone a giugno, abbia giocato un ruolo importante nella sua decisione di credere che la squadra possa dargli ciò di cui ha bisogno. Stroll ha investito enormemente nella creazione di una struttura all’avanguardia per la squadra e, soprattutto, una nuova galleria del vento dovrebbe essere presto operativa e funzionante, il che aiuterà le ambizioni a lungo termine della squadra.

Se l’ingaggio verrà confermato entro questo mese, Newey avrebbe una finestra di sei mesi prima di poter iniziare ufficialmente a lavorare. La probabile conferma imminente dell’arrivo di Newey arriva nel bel mezzo di un’importante campagna di reclutamento da parte di Aston Martin per assicurarsi i migliori talenti ingegneristici che la squadra ritiene necessari per affrontare i migliori in F1.

Prima della pausa estiva, l’azienda ha annunciato che l’ex capo dei motori Mercedes Andy Cowell si sarebbe unito come CEO del gruppo a ottobre, in sostituzione di Martin Whitmarsh.

Inoltre, Aston Martin ha ingaggiato l’ex direttore tecnico dei telai Ferrari, Enrico Cardile, per contribuire a rafforzare i suoi punti di forza nel design.