F1 | La FIA ha deciso: le regole sulle ali anteriori non cambiano

La FIA ha dichiarato di non avere intenzione di cambiare le sue regole sulle ali anteriori della Formula 1 dopo che la Red Bull ha espresso dubbi sulla legalità dei progetti dei suoi rivali. Il team principal della Red Bull Christian Horner ed Helmut Marko hanno richiamato l’attenzione sui progetti utilizzati da McLaren e Mercedes dopo il Gran Premio d’Italia. Sebbene il team non abbia affermato che i progetti dei suoi rivali fossero illegali, ha suggerito che le ali potrebbero flettersi in una misura che la FIA potrebbe non approvare.

Le ali anteriori devono rispettare le norme che ne regolano le dimensioni e la forma. Sono inoltre sottoposti a test di peso progettati per garantire che non si flettano eccessivamente all’aumentare del carico su di essi ad alta velocità.

Il dipartimento tecnico della FIA ha confermato in una dichiarazione a RaceFans che “tutte le ali anteriori sono attualmente conformi ai regolamenti del 2024” e non si intende introdurre nuovi test nel prossimo futuro.

Ai team è stato richiesto di utilizzare telecamere aggiuntive durante le sessioni di prove libere del venerdì a partire dal Gran Premio del Belgio al fine di fornire ulteriori dati alla FIA su come le ali anteriori si deformano in velocità. La FIA intende continuare questo approccio almeno fino al Gran Premio di Singapore in programma alla fine di questo mese, al fine di osservare i comportamenti in una gamma di livelli di carico aerodinamico, dal minimo al massimo.

“Ciò garantirà un ampio database che consentirà alla FIA di tracciare il quadro più oggettivo della situazione e quantificare le differenze tra i vari modelli dinamici osservati in pista. Nessun componente è infinitamente rigido, motivo per cui nei regolamenti sono previsti test di deflessione del carico. L’ala anteriore è stata un’area impegnativa nel corso degli anni, perché i modelli di carico aerodinamico tra i diversi concorrenti variano ed è quindi difficile trovare un vettore di carico che copra tutti i tipi di costruzione dell’ala anteriore. Altre aree della vettura, tra cui l’ala posteriore e i bordi del fondo, hanno schemi di carico aerodinamici molto più coerenti su tutta la griglia, rendendo il test di carico-deflessione più universale”.

Il portavoce della FIA inoltre ha confermato che al momento non sono previste modifiche ai regolamenti in questo settore:

“La FIA ha il diritto di introdurre nuovi test se si sospettano irregolarità. Non sono previste misure a breve termine, ma stiamo valutando la situazione tenendo conto del medio e lungo termine”.