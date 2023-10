F1 | Motori 2026, nessun ripensamento da parte di Audi

L’Audi non ha alcuna intenzione di mollare il progetto legato alla fornitura di motori a partire dal 2026, anno in cui entrerà in vigore in Formula 1 il nuovo regolamento tecnico sulle power unit. Negli ultimi giorni erano trapelati alcuni rumors riguardanti l’eventuale disimpegno da parte della casa dei Quattro Anelli fronte Circus. Una situazione che però non corrisponde alla realtà, come affermato da Alessandro Alunni Bravi.

Il team principal della scuderia di Hinwil, che al termine dell’attuale stagione concluderà la partnership con l’Alfa Romeo avviata nel 2018, ha sottolineato come il sodalizio tra Sauber e Audi sia solido e continuerà a svilupparsi in attesa dell’arrivo della nuova normativa.

“Il progetto Audi è estremamente entusiasmante – ha detto Alunni Bravi all’emittente belga RTBF – C’è molto lavoro da fare ma tutto è ben allineato. È un progetto solido e importante. È il progetto più entusiasmante degli ultimi dieci anni in Formula 1”.