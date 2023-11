F1 | Alfa Romeo, ad Abu Dhabi l’ultimo atto della collaborazione con la Sauber

F1 Alfa Romeo Sauber – Il Gran Premio di Abu Dhabi in programma domenica pomeriggio, a partire dalle 14.00 su Sky e NowTV, chiuderà la fruttuosa collaborazione tra Alfa Romeo e Sauber avviata all’inizio della stagione 2018.

Dopo sei anni di partnership, fortemente voluta da Sergio Marchionne, la compagine elvetica saluterà il marchio del Biscione per sposare la “causa” di Audi, la quale entrerà definitivamente in gioco a partire dal 2026. Fino a questa data, la scuderia scenderà in pista con la sola denominazione di “Sauber F1 Team”, tornando di fatto alle proprie origini.

“Questo fine settimana segnerà la fine della partnership con Alfa Romeo”, ha affermato Alessandro Alunni Bravi, rappresentante della squadra. “Intendiamo onorare questo rapporto di senni anni, estremamente fruttuosi, con una buona prestazione. Durante questo periodo entrambi i marchi sono cresciuti e fioriti insieme. Siamo tutti pronti a dare il massimo fino alla bandiera a scacchi del Gran Premio. Vogliamo chiudere questa stagione in modo positivo”.