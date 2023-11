Formula 1 | Alfa Romeo, grande rammarico per l’occasione persa a Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas Alfa Romeo – Alessandro Alunni Bravi non ha nascosto la propria delusione per l’occasione gettata al vento nell’ultimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Tramite le colonne del sito ufficiale della squadra, il Rappresentante del team ha raccontato le prime fasi di gara in Nevada, precisando come il testacoda di Fernando Alonso in curva 1, proprio davanti alla vettura di Valtteri Bottas (settimo in griglia e 15° sul traguardo), abbia privato il finlandese e il Biscione di un risultato che poteva rivelarsi molto importante, visto il passo mostrato dalla vettura nelle libere soprattutto con gomme hard.

Diverso invece il discorso per Guanyu Zhou: il cinese, partito con le hard e poi passato alle medie, non ha mai mostrato un ritmo da top dieci, aspetto che l’ha portato a chiudere il proprio fine settimana in 15° posizione.

​”E’ chiaro che questa non è la nostra stagione”, ha affermato Alunni Bravi. “Con Valtteri partivamo da una buona posizione, ma alla fine qualunque obiettivo è stato vanificato già alla prima curva, quando Alonso si è girato davanti alla nostra vettura”.

“Bottas non aveva dove andare e inoltre è stato colpito dalla vettura di Perez”, ha proseguito. “Le conseguenze sulla vettura sono state enormi, visti i danni al fondo e alla diffusore. Parliamo di oltre 20 punti di carico aerodinamico persi. Una condizione che ha reso la vettura praticamente inguidabile. E’ un vero peccato dato che potevamo contare su un grande passo gara, soprattutto con la mescola più dura”.

“Per quanto riguarda Zhou, invece, abbiamo scelto una strategia diversa. Siamo scattati con le dure per poi passare sulle medie a metà gara. La safety car non ci ha aiutato, ma ad ogni modo non avevamo il ritmo per chiudere all’interno della zona punti. Fortunatamente i nostri concorrenti non hanno segnato dei punti. Avremo un’opportunità da giocarci tra sette giorni ad Abu Dhabi. Puntiamo a chiudere la stagione in modo positivo”, ha concluso.