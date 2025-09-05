F1 | Monza si tinge di rosso: Ferrari al comando delle FP1 [RISULTATI]
Hamilton precede Leclerc, McLaren se la prende comoda
di Jessica Cortellazzi5 Settembre, 2025
Risultati GP Monza – Sono solo prove libere ma vedere due Ferrari davanti a tutti a Monza, fa un certo effetto. Lewis Hamilton ha concluso al comando, registrando il miglior tempo in 1:20.117, precedendo il compagno di squadra, Charles Leclerc, distaccato di 169 millesimi.
Terza piazza per la Williams di Carlos Sainz, davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Mercedes di Kimi Antonelli. Solo sesta posizione per la prima McLaren, quella di Lando Norris che ha preceduto la Williams di Alex Albon e la Mercedes di George Russell che si è fermata in pista proprio sullo scadere del tempo per perdita di potenza.
A chiudere la sessione, troviamo l’Aston Martin di Fernando Alonso e la Racing Bulls di Isack Hadjar.
Risultati FP1 GP Monza
|Pos.
|N.
|Pilota
|Team
|Distacco
|Tempo
|Giri
|1
|44
|L. Hamilton
|Ferrari
|1’20″117
|17
|2
|16
|C. Leclerc
|Ferrari
|+00″169
|1’20″286
|21
|3
|55
|C. Sainz
|Williams
|+00″533
|1’20″650
|21
|4
|1
|M. Verstappen
|Red Bull
|+00″575
|1’20″692
|19
|5
|12
|K. Antonelli
|Mercedes
|+00″823
|1’20″940
|22
|6
|4
|L. Norris
|McLaren
|+00″904
|1’21″021
|25
|7
|23
|A. Albon
|Williams
|+00″956
|1’21″073
|22
|8
|63
|G. Russell
|Mercedes
|+00″993
|1’21″110
|19
|9
|14
|F. Alonso
|Aston Martin
|+00″997
|1’21″114
|16
|10
|6
|I. Hadjar
|Racing Bulls
|+01″041
|1’21″158
|21
|11
|5
|G. Bortoleto
|Kick Sauber
|+01″055
|1’21″172
|20
|12
|27
|N. Hulkenberg
|Kick Sauber
|+01″062
|1’21″179
|23
|13
|30
|L. Lawson
|Racing Bulls
|+01″084
|1’21″201
|23
|14
|22
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|+01″175
|1’21″292
|21
|15
|18
|L. Stroll
|Aston Martin
|+01″178
|1’21″295
|22
|16
|89
|A. Dunne
|McLaren
|+01″489
|1’21″606
|23
|17
|31
|E. Ocon
|Haas
|+01″525
|1’21″642
|19
|18
|10
|P. Gasly
|Alpine
|+01″536
|1’21″653
|22
|19
|87
|O. Bearman
|Haas
|+01″941
|1’22″058
|20
|20
|P. Aron
|Alpine
|+02″078
|1’22″195
|19
