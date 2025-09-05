F1 | Monza si tinge di rosso: Ferrari al comando delle FP1 [RISULTATI]

Risultati GP Monza – Sono solo prove libere ma vedere due Ferrari davanti a tutti a Monza, fa un certo effetto. Lewis Hamilton ha concluso al comando, registrando il miglior tempo in 1:20.117, precedendo il compagno di squadra, Charles Leclerc, distaccato di 169 millesimi.

Terza piazza per la Williams di Carlos Sainz, davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Mercedes di Kimi Antonelli. Solo sesta posizione per la prima McLaren, quella di Lando Norris che ha preceduto la Williams di Alex Albon e la Mercedes di George Russell che si è fermata in pista proprio sullo scadere del tempo per perdita di potenza.

A chiudere la sessione, troviamo l’Aston Martin di Fernando Alonso e la Racing Bulls di Isack Hadjar.

Risultati FP1 GP Monza

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 44 L. Hamilton Ferrari 1’20″117 17 2 16 C. Leclerc Ferrari +00″169 1’20″286 21 3 55 C. Sainz Williams +00″533 1’20″650 21 4 1 M. Verstappen Red Bull +00″575 1’20″692 19 5 12 K. Antonelli Mercedes +00″823 1’20″940 22 6 4 L. Norris McLaren +00″904 1’21″021 25 7 23 A. Albon Williams +00″956 1’21″073 22 8 63 G. Russell Mercedes +00″993 1’21″110 19 9 14 F. Alonso Aston Martin +00″997 1’21″114 16 10 6 I. Hadjar Racing Bulls +01″041 1’21″158 21 11 5 G. Bortoleto Kick Sauber +01″055 1’21″172 20 12 27 N. Hulkenberg Kick Sauber +01″062 1’21″179 23 13 30 L. Lawson Racing Bulls +01″084 1’21″201 23 14 22 Y. Tsunoda Red Bull +01″175 1’21″292 21 15 18 L. Stroll Aston Martin +01″178 1’21″295 22 16 89 A. Dunne McLaren +01″489 1’21″606 23 17 31 E. Ocon Haas +01″525 1’21″642 19 18 10 P. Gasly Alpine +01″536 1’21″653 22 19 87 O. Bearman Haas +01″941 1’22″058 20 20 P. Aron Alpine +02″078 1’22″195 19