F1 | Monza si tinge di rosso: Ferrari al comando delle FP1 [RISULTATI]

Hamilton precede Leclerc, McLaren se la prende comoda

di Jessica Cortellazzi5 Settembre, 2025
Risultati GP Monza – Sono solo prove libere ma vedere due Ferrari davanti a tutti a Monza, fa un certo effetto. Lewis Hamilton ha concluso al comando, registrando il miglior tempo in 1:20.117, precedendo il compagno di squadra, Charles Leclerc, distaccato di 169 millesimi.

Terza piazza per la Williams di Carlos Sainz, davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Mercedes di Kimi Antonelli. Solo sesta posizione per la prima McLaren, quella di Lando Norris che ha preceduto la Williams di Alex Albon e la Mercedes di George Russell che si è fermata in pista proprio sullo scadere del tempo per perdita di potenza.

A chiudere la sessione, troviamo l’Aston Martin di Fernando Alonso e la Racing Bulls di Isack Hadjar.

Risultati FP1 GP Monza

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri
1 44 L. Hamilton Ferrari 1’20″117 17
2 16 C. Leclerc Ferrari +00″169 1’20″286 21
3 55 C. Sainz Williams +00″533 1’20″650 21
4 1 M. Verstappen Red Bull +00″575 1’20″692 19
5 12 K. Antonelli Mercedes +00″823 1’20″940 22
6 4 L. Norris McLaren +00″904 1’21″021 25
7 23 A. Albon Williams +00″956 1’21″073 22
8 63 G. Russell Mercedes +00″993 1’21″110 19
9 14 F. Alonso Aston Martin +00″997 1’21″114 16
10 6 I. Hadjar Racing Bulls +01″041 1’21″158 21
11 5 G. Bortoleto Kick Sauber +01″055 1’21″172 20
12 27 N. Hulkenberg Kick Sauber +01″062 1’21″179 23
13 30 L. Lawson Racing Bulls +01″084 1’21″201 23
14 22 Y. Tsunoda Red Bull +01″175 1’21″292 21
15 18 L. Stroll Aston Martin +01″178 1’21″295 22
16 89 A. Dunne McLaren +01″489 1’21″606 23
17 31 E. Ocon Haas +01″525 1’21″642 19
18 10 P. Gasly Alpine +01″536 1’21″653 22
19 87 O. Bearman Haas +01″941 1’22″058 20
20 P. Aron Alpine +02″078 1’22″195 19

GP Italia

Venerdi 5 settembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:00 -18:00

Sabato 6 settembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 7 settembre

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
5.793 Km | 53 giri

Foto F1

