Formula 1Diretta F1

DIRETTA F1 | GP Italia 2025: Live Prove Libere 1 [TEMPI E FOTO]

Aggiornamenti in tempo reale dal circuito di Monza

di Jessica Cortellazzi5 Settembre, 2025
Diretta F1 Monza – Amici di Motorionline, siamo in collegamento con l’Autodromo di Monza per la diretta del Gran Premio di Monza! Seguiteci dalle 13:30 per non perdervi i momenti più importanti della sessione!

DIRETTA FP1 GP MONZA DALLE 13:30

14:30 BANDIERA A SCACCHI! Russell fermo in pista per perdita potenza

14:26 Hamilton al comando in 1:20.286 con soft

14:23 TOP 10: Leclerc S, Verstappen S, Hamilton S, Sainz S, Norris S, Albon H, Alonso S, Russell S, Hadjar H e Bortoleto S

14:19 Hamilton in terza posizione con soft a quasi mezzo secondo da Leclerc

14:17 Leclerc primo in 1:20.286 con soft

14:15 News importante per il GP di Monaco:

Formula 1 | Maxi rinnovo per il Gran Premio di Monaco, in calendario per altri dieci anni

14:13 Si riparte! Nessuna investigazione per Leclerc

14:06 BANDIERA ROSSA! Ghiaia all’uscita di curva Lesmo. Leclerc a rischio investigazione per sorpasso su Hulkenberg in regime di bandiera rossa

14:05 Verstappen ha gomma soft. Norris si è rilanciato ma ha abortito il suo giro

13:59 Sainz è salito in seconda posizione con hard

13:49 Verstappen al comando della sessione con 1:20.751 con media. Leclerc secondo con media. TOP 10: Verstappen M, Leclerc M, Albon H, Sainz H, Alonso M, Hamilton M, Norris M, Hadjar H, Russell M

13:38 Norris al comando con 1:21.513 con media, poco dopo è Albon a dettare il passo in 1:21.479 con hard

GP Italia

Venerdi 5 settembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:00 -18:00

Sabato 6 settembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 7 settembre

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
5.793 Km | 53 giri

Foto F1

