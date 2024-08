F1 | Monza: la Safety Car sbatte alla Parabolica, piloti illesi [VIDEO]

Problemi nel corso del giovedì di Monza. La Safety Car guidata da Bernd Maylander è andata a sbattere contro le barriere alla Parabolica, a seguito di una perdita di controllo dell’Aston Martin, che per questo Gran Premio sarà la vettura di sicurezza. Dopo la Variante Ascari, l’esperto pilota accorto di avere qualche noia ai freni, con il pedale che risultava essere lungo. Per questo motivo dunque ha fatto in modo di avere un impatto laterale, creando un effetto pendolo in pieno rettilineo, come si può vedere dal video allegato a questo articolo. Fortunatamente nessuno si è fatto male.

💥 Así ha sido el accidente del Safety Car.pic.twitter.com/atyW16r9wp — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) August 29, 2024