F1 | Mike Elliott lascia la Mercedes

Dopo undici anni con la scuderia di Brackley, il Chief Technical Officer, Mike Elliott, ha deciso di lasciare la Mercedes per dedicarsi ad altri progetti.

“È stato uno dei grandi privilegi della mia carriera far parte del team Mercedes, durante questi anni ho visto crescere un gruppo di persone che si sono unite per vincere delle gare, poi un primo titolo, fino a conquistare un record di otto campionati costruttori consecutivi”, ha commentato Elliott.

“Non posso che essere orgoglioso di aver dato il mio contributo in questo viaggio. Anche se le ultime due stagioni non hanno dato i risultati a cui aspiravamo, il team è stato messo alla prova per trovare altri modi per tornare al vertice, mettendo in discussione i nostri presupposti fondamentali su come fornire prestazioni. Durante gli ultimi sei mesi, mi sono divertito a sviluppare la strategia tecnica che speriamo possa fornire le basi del prossimo ciclo di successo del team. Ho deciso che ora è il momento giusto per fare il mio prossimo passo oltre la Mercedes e fare il punto della situazione, dopo 23 anni di lavoro a pieno ritmo in questo sport. Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra per le fantastiche 12 stagioni trascorse insieme e augurare loro ogni successo per gli anni a venire”.

Il Team Principal Toto Wolff, ha speso parole di elogio nei confronti di Elliott che ringrazia per gli anni di lavoro trascorsi insieme:

“Mike è stato uno dei pilastri dei successi del team negli ultimi dieci anni ed è con sentimenti davvero contrastanti che oggi gli diciamo addio. Mike ha un cervello tecnico ferocemente intelligente ed è un grande giocatore di squadra. Ha dato un forte contributo non solo alla vittoria delle monoposto, ma anche alla costruzione della cultura del nostro team. Ma dall’altra parte, è chiaro che è pronto per nuove avventure al di là della Mercedes, quindi so che questo è il passo giusto da fare anche per lui. Lascia il team oggi con i nostri ringraziamenti per lo sforzo, l’impegno e la competenza che ha portato al team negli ultimi 11 anni e i nostri migliori auguri per il futuro”.