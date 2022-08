F1 | Mercedes, Wolff: “Senza il problema al DRS, Hamilton avrebbe potuto vincere in Ungheria”

La Mercedes continua il suo processo di crescita costante per cercare di tornare al vertice il più velocemente possibile dopo un inizio di stagione assai traumatico. Hamilton e Russell per la seconda settimana consecutiva si sono piazzati sul podio, con il campione inglese davanti al suo compagno di squadra, entrambi alle spalle dell’inarrivabile Verstappen. I problemi della Ferrari sono stati sfruttati nuovamente al 100% dalla squadra campione del mondo in carica, ma c’è la convinzione di aver sprecato una possibile vittoria considerando il problema avuto da Hamilton in qualifica.

“George ha portato al termine una gara molto solida – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes dopo la bandiera a scacchi. Era in lotta per la vittoria ma ha usato troppo le gomme nel secondo stint. Lewis è stato incredibile, Budapest continua ad essere un successo per lui: è arrivato dal nulla ed è stato il più veloce di tutti, e sono convinto che senza il problema al DRS in qualifica, lui si sarebbe giocato la vittoria. Comunque la seconda e terza posizione conquistate in due gare consecutive è un risultato fantastico, ma noi vogliamo lottare per qualcosa di più grande. Lavoreremo per metterci nelle condizioni di lottare costantemente per vincere nel finale di stagione”.