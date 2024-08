F1 | Mercedes, Wolff esce allo scoperto: “Al momento la nostra prima opzione è Kimi Antonelli”

Dalle parole di Toto Wolff traspare, almeno al momento, come la scelta della Mercedes per il post Lewis Hamilton sia stata presa. Ad oggi, ma le vie del mercato sono infinite, la scuderia della Brackley pare infatti propensa ad affiancare a George Russell il giovane talento Kimi Antonelli. Lo stesso manager austriaco considera il pilota bolognese, che attualmente milita in F2 con il team Prema, il candidato principale a raccogliere la pesante eredità di Hamilton futuro pilota Ferrari.

Quello di Antonelli pare un lento avvicinamento alla promozione in Formula 1, con la Mercedes che in questi mesi lo ha fatto girare su varie piste in sessioni di test privati. Le sensazioni destate da Antonelli paiono ottime, con la squadra della Stella rimasta sorpresa dai tempi e dalla costanza mostrata in pista da Kimi.

“Il criterio per il nostro prossimo pilota è semplice: vogliamo il miglior pilota disponibile. Al momento la nostra prima opzione è Kimi Antonelli – ha dichiarato Wolff, intervistato dalla testata olandese Autosportwereld.com – Certo che ci sono dei rischi. Ciò non è tanto dovuto alle sue abilità di pilota, ma Antonelli verrebbe esposto ai media e al talento di George Russell, uno dei migliori in griglia. Ma Kimi ha molto potenziale. La sua velocità e il suo talento sono già ad un certo livello, gli manca solo l’esperienza”.

Il team principal della Mercedes ha poi aggiunto: “Uno scenario alternativo è ovviamente Max Verstappen, ma al momento non mi sembra realistico. Altri piloti firmerebbero un contratto annuale o biennale, ma per noi non è sufficiente. Mi piace rischiare con Antonelli, è un rischio calcolato”.