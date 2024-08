F1 | Ferrari-Hamilton, Villeneuve: “Lewis aveva bisogno di un cambiamento, è la sua sfida definitiva”

La prossima stagione rappresenterà un cambiamento importante nella vita professionale di Lewis Hamilton. L’inglese infatti, dopo dodici stagioni al volante della Mercedes, ha deciso di intraprendere una nuova sfida professionale che lo vedrà impegnato nei prossimi anni con la tuta rossa della Ferrari. Un’autentica sfida per il sette volte campione del mondo che chiuderà la sua lunga e vincente carriera con la scuderia più iconica e vincente della storia della Formula 1.

Discutendo della scelta presa da Hamilton, Jacques Villeneuve ritiene che sia stata giusta in quanto il futuro alfiere del Cavallino può consacrarsi definitivamente se dovesse riportare il titolo a Maranello che manca dalla stagione 2007. Ad oggi l’ultimo iridato in rosso è stato Kimi Raikkonen, con Iceman che vinse il titolo nella stagione dell’esordio con Ferrari.

“Se si pentirà vedendo la competitività della Mercedes? No, Lewis Hamilton aveva comunque bisogno di un cambiamento, non si pentirà di aver lasciato la Mercedes quest’anno – ha dichiarato Villeneuve, in una recente intervista a Instantcasino.com – Il futuro a lungo termine della Mercedes non era con Hamilton, hanno George Russell e stanno preparando Kimi Antonelli per prendere il suo posto. Entrambe le parti aspettavano una scusa per prendere strade separate, senza che ci fossero dissidi”.

Villeneuve, continuando a parlare dell’inglese, ha detto: “La Ferrari è la sfida definitiva. Se Hamilton vincerà un campionato con loro, allora passerà senza dubbio alla storia come il più grande di tutti i tempi di qualsiasi generazione. Non importa quanti campionati Hamilton avrà ottenuto, perché alcune delle sue stagioni con la Mercedes sono stati semplici, sono queste sfide che lo distinguono”.