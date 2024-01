F1 | Mercedes, Schumacher felice di lavorare con Hamilton e Russell

F1 Mercedes Schumacher – In una breve chiacchierata con i media, Mick Schumacher ha espresso tutta la propria soddisfazione per la conferma in Mercedes al fianco di Lewis Hamilton e George Russell, precisando come questa esperienza da terzo pilota lo stia aiutando a migliorare non solo sul piano tecnico, ma anche su quello umano. Lavorare in una squadra estremamente competitiva come quella anglo-tedesca, infatti, lo sta completando come pilota e gli sta garantendo le giuste basi per il proseguo della carriera. Un’opportunità importante che si dovrà concretizzare, per forza di cose, con una chiamata da un team ufficiale già possibilmente a partire dal 2025.

Schumacher felice di collaborare con Hamilton e Russell

“Adesso, come pilota, so cosa voglio dalla squadra intorno a me. Sento di valere e cosa posso portare al mio team. Ovviamente il mio primo anno in Formula 1 non è stato semplice, sia per la mia posizione e sia perchè non avevo idea fin dove potevo spingermi con i commenti e tutto il resto. Oggi, però, posso dire di lavorare con Lewis Hamilton e George Russell ed è qualcosa che sta alzando il mio livello. So quanto è alto il mio livello e fin dove posso arrivare. Non ho problemi a condividere le mie informazioni in futuro”.

Il piano per il 2024

Nonostante varie trattative con alcuni team satelliti della Mercedes (Williams su tutti), ricordiamo, Schumacher continuerà a ricoprire il ruolo di terzo pilota a Brackley, lavorando non solo al simulatore, ma anche in alcuni week-end di gara al fianco dei piloti ufficiali, Hamilton e Russell appunto. Parallelamente gareggerà nel FIA World Endurance Championship con Alpine, aprendo di fatto una nuova parentesi della propria carriera delle gare a quattro ruote. Un’occasione importante che il tedesco proverà a non sprecare.