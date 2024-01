F1 Barcellona – Nonostante l’entrata a gamba tesa di Madrid, recentemente ufficializzata come nuova sede del Gran Premio di Spagna a partire dalla stagione 2026 di Formula 1, il circuito di Barcellona intende conservare il proprio slot all’interno del calendario mondiale.

Secondo quanto dichiarato da Roget Torrent, Ministro dell’Impresa e dell’Occupazione del Governo della Catalogna e Presidente del Circuito di Barcellona, il management del tracciato del Montmelò sta lavorando a stretto contatto con Stefano Domenicali per l’estensione dell’attuale accordo, il quale prevede l’impegno del circuito in calendario fino appunto al 2026. Una data che ila governance catalana vuole spostare in avanti, possibilmente il più in là possibile, vista l’importanza del Gran Premio per tutta la regione.

Il nodo contratto per Torrent

“Abbiamo un contratto fino al 2026 compreso e stiamo lavorando, come ha detto Stefano Domenicali, a un’estensione Vogliamo avere la Formula 1 in Catalogna per ancora tanti anni. Stiamo parlando da diverso tempo e seguendo i nostri ritmi, senza interferenze esterne di alcun tipo. Il rapporto tra la Catalogna e la Formula 1 sarà deciso dalla Catalogna, appunto, e dalla Formula 1. Nessuno ci metterà pressione. Fino ad oggi è stato un rapporto positivo, eccellente, e vogliamo continuare così ancora per tanto tempo”.

Barcellona pronta a compiere un passo in avanti

Per ottenere il tempo ambito rinnovo, Barcellona potrebbe ben presto avviare dei lavori che riguarderanno non solo il circuito, ma anche le infrastrutture e le strutture. Una trasformazione a 360° che mira a trasformare il Montmelò nel tracciato più moderno d’Europa: “Stiamo modernizzando le strutture e tutto quello di cui c’è bisogno. Vogliamo trasformarlo nel miglior circuito d’Europa. Qui abbiamo vissuto delle gare straordinarie con le quali abbiamo recuperato lo spirito che il Montmeló, storicamente, ha sempre avuto. E’ il miglior biglietto da visita possibile per l’autodromo. Per natura sono molto ottimista e nulla mi fa pensare di poter cambiare le cose in questo momento”.