Formula 1 | Verstappen e la clausola che gli proibisce di praticare sport pericolosi

Formula 1 Verstappen – In una chiacchierata concessa a Formule1.nl, Max Verstappen ha ammesso di avere nel contratto una clausola che non gli consente di praticare sport pericolosi, come ad esempio lo scii. Un paletto di prevenzione posto dalla squadra che mira ad evitare infortuni “fastidiosi” e “spinosi”, tra l’altro in un periodo morto della stagione come quello invernale. Queste clausole, ricordiamo, non sono delle novità in ambito motorsport e dall’incidente di Kubica nei rally, avvenuto nel 2011, sono sempre più usate dai team per “bloccare” la voglia di rischio dei propri piloti.

Verstappen e il rapporto con la neve

“Nel mio contratto esiste una clamorosa che mi vieta di praticare sport pericolosi. Non scio da oltre cinque anni perchè il rischio di rompermi qualcosa è molto grande e ovviamente non mi posso permettere tutto ciò. Anche il ciclismo non è privo di pericoli e quando vado in bici utilizzo sempre il casco. La prevenzione non è mai troppa”.

Il contratto di Verstappen

L’olandese, ricordiamo, ha recentemente rinnovato il proprio contratto con la Red Bull. Il nuovo accordo, siglato lo scorso anno, prevede un lauto compenso fino alla fine della stagione 2028. Un accordo a lungo termine che ha permesso alla compagine di Milton Keynes di bloccare probabilmente il pilota più forte presente attualmente sulla griglia di partenza, grazie anche allo splendido binomio che si è creato con la squadra nelle ultime tre stagioni.