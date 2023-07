F1 | Mercedes, Russell: “Manovre discutibili da parte di Leclerc”

La quinta posizione per George Russell può essere accolta comunque in maniera positiva. Il pilota inglese ha sorpreso tutti montando la soft in partenza, una gomma che non sembrava essere buona per la gara, e che alla fine hanno utilizzato quasi tutti (tranne la Ferrari, ndr). Bella e intensa la lotta iniziale con Leclerc, con il monegasco autore di qualche manovra al limite e che ha fatto spazientire l’alfiere della Mercedes. La Safety Car non è stata favorevole a George, al contrario del suo compagno di squadra, finito sul podio.

Volevamo essere aggressivi oggi e abbiamo avuto la possibilità di diversificare le strategie – ha detto Russell. La gomma soft sembrava davvero forte nel primo stint, ma sfortunatamente è stato molto difficile superare Leclerc. C’è stata qualche difesa discutibile in alcuni punti, ma alla fine sono riuscito a passare. Dopo la sosta per montare le medie, la Safety Car non mi ha certamente aiutato: a volte ti favorisce, altre va contro di te. Alla fine, però, abbiamo perso solo una posizione e non sarei comunque salito sul podio. Non è cambiato molto per la mia gara, e possiamo prendere gli aspetti positivi, ossia punti importanti per la squadra in ottica campionato”.