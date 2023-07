F1 | Mercedes, Hamilton: “Sensazione fantastica, non mi aspettavo di lottare per la pole”

Le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria si sono concluse con un colpo di scena clamoroso. A scattare davanti a tutti nella gara dell’Hungaroring non ci sarà il solito Max Verstappen, ma Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha infatti beffato l’alfiere della Red Bull nell’ultimo e decisivo tentativo, sopravanzando la RB19 numero 1 per soli tre millesimi. Per Hamilton si tratta della centoquattresima pole position in carriera. L’inglese non partiva al palo da oltre un anno e mezzo: l’ultima pole, prima di oggi, l’aveva firmata a Jeddah nel dicembre 2021.

“È stato un anno e mezzo pazzesco, ho perso la voce perché ho gridato tantissimo in macchina – ha dichiarato Hamilton – È una sensazione fantastica, sono davvero grato di essere in questa posizione perché il team ha lavorato tantissimo. Abbiamo spinto al massimo per arrivare fino in pole. Non mi aspettavo che avremmo potuto lottare per la pole quest’oggi, abbiamo dato tutto”.

Hamilton, continuando la propria analisi, ha detto: “È stata una sfida enorme per ogni membro del team, è stata come una corsa sulle montagne russe. Però nessuno di noi ha perso la fiducia, ci siamo stretti ancora di più e abbiamo cercato di concentrarci e di portare la macchina nella giusta direzione. Oggi perdevamo del tempo nelle curve 4 e 11 rispetto agli altri, ed ho deciso di attaccare sperando di stare in pista. È stata dura e continuerà ad essere dura, ma spero che questo dimostri che siamo sulla strada giusta e di poter fare cose importanti se continuiamo a spingere”.

Discutendo del nuovo format di qualifiche ha aggiunto: “Tra le gomme c’era una grossa differenza di bilanciamento, abbiamo avuto feeling con tutte le mescole e alla fine con le soft è andata molto bene. È interessante perché devi capire come preparare le gomme. Con questo cambiamento trovare il bilanciamento per ogni curva è complicato. Il team ha fatto un grande lavoro”.

Sulla gara: “Domani cercheremo di dare il massimo. Sarà difficile lottare con Lando, che sta facendo un lavoro eccezionale ed è bellissimo rivedere la McLaren lottare nelle prime posizioni, e poi Max lo conoscete ed è sempre fortissimo”.