F1 | McLaren, Norris: “Russell e Hamilton hanno fatto un lavoro eccellente”

Terzo tempo per Lando Norris nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. L’alfiere della McLaren, il maggiore accreditato per ottenere la pole position dopo il passo mostrato nelle libere, non è riuscito a strappare la migliore prestazione al sabato venendo sopravanzato dalle due Mercedes di George Russell e di Lewis Hamilton. Nell’ultimo tentativo di Norris pesa un errore che lo ha costretto ad alzare il piede non portando a migliorare il precedente tempo ottenuto ad inizio Q3.

“Fino a un certo punto ero il più veloce, però sono contenti perché ci sono tre britannici nelle prime tre posizioni ed è davvero bello – ha dichiarato Norris al termine delle qualifiche – Ho fatto dei buoni giri, ma George e Lewis hanno fatto un lavoro eccellente. Da parte mia ho commesso un piccolo errore all’ultimo tentativo ma il terzo posto è buono”.

L’inglese, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Domani può essere una bella gara, si prospetta anche pioggia. Sono veloce, posso lottare con George e Lewis e non vedo l’ora di fornire un bello spettacolo. Sono entusiasta, domani spero di avere delle belle battaglie”.