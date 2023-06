F1 | Mercedes, Hamilton in seconda fila: “Spero di lottare con Alonso”

E’ soddisfatto Lewis Hamilton per il quarto (poi terzo, ndr) posto ottenuto nelle qualifiche di Montreal. Il sette volte campione del mondo vede a tiro il podio, il quale confermerebbe l’ottimo stato di forma della Mercedes e della nuova versione della W14. L’inglese già pensa alla battaglia con Alonso, un duello che ovviamente ci riporta a 16 anni fa, quando proprio in Canada Hamilton ottenne la prima vittoria della sua carriera, mentre il campione spagnolo, all’epoca suo compagno di squadra arrancava e faticava anche contro la Super Aguri del giapponese Sato.

NB: Dichiarazioni rilasciate prima della penalità inflitta a Hulkenberg

“E’ un buon risultato – ha detto Hamilton. Le condizioni erano molto difficili, cercavamo in ogni modo di mettere le gomme in temperature, ed è stato complicato tenere la macchina in pista e fare il tempo nel momento giusto. Penso che la quarta posizione sia la migliore possibile, quindi sono davvero contento. Lo prenderemo come un risultato positivo e speriamo di avanzare in gara. Spero di lottare con Fernando, e a quel punto anche un podio sarà possibile, sarebbe bello avere una battaglia con lui e il nostro ritmo gara, spesso, è più forte di quello del sabato, speriamo che sia così anche in questa occasione”.