F1 | Mercedes, Hamilton: “E’ come una di quelle brutte giornate in ufficio”

Per la prima volta quest’anno, Lewis Hamilton è stato totalmente anonimo durante un Gran Premio. Partito quarto per via della penalizzazione in griglia, il britannico ha visto rovinare la sua gara per il danneggiamento dell’ala anteriore, che gli ha fatto perdere un sacco di tempo. Quinto posto e nessun momento di gloria per il cinque volte campione del mondo, che resta comunque saldamente in testa al mondiale piloti.

“Non è stata la giornata più facile per noi, sapevamo che saremmo potuti essere nei guai – ha detto Hamilton. Il surriscaldamento si rivelato è essere un grosso problema per noi, ma penso che siamo riusciti ad avere un buon passo. La macchina andava bene, ma noi non potevamo spingere sempre per le temperature, è un limite della nostra vettura e gli altri non sembravano avere le nostre stesse difficoltà, quindi dobbiamo esaminare il tutto in vista di altre gare calde, come Budapest. Ho danneggiato l’ala, quindi ho dovuto cambiarla e questo ci è costato un po’ di tempo. E’ come una di quelle brutte giornate in ufficio, ma ho preso punti importanti arrivando quinto”.