F1 | Mercedes, Bonnington sul ritorno alla vittoria di Hamilton: “Ci sono voluti tanti piccoli passi”

La gara di Silverstone, disputata esattamente una settimana fa, ha segnato il ritorno alla vittoria da parte di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo è risalito sul gradino più alto del podio dopo quasi tre anni e lo ha fatto nella gara di casa al termine di un weekend vissuto da protagonista.

Discutendo della vittoria di Hamilton, la seconda consecutiva per Mercedes dopo quella ottenuta in Austria da George Russell, Peter Bonington ha sottolineato il lavoro portato avanti in sinergia con il futuro pilota della Ferrari per ripotare al successo la vettura numero 44.

“È emozionante – ha dichiarato Bonningiton a Sky Sports F1 – È passato molto, molto tempo, e io e lui abbiamo lavorato duramente per cercare di tornarci. Piccoli passi, ma finora ce ne sono voluti molti”.

Parlando poi della gara, e delle ultime decisive fasi, l’ingegnere di pista di Hamilton ha detto: “Sapevamo dove dovevamo correggere la macchina, e penso che l’abbiamo messo in una posizione davvero buona per quell’ultimo stint per consentirgli di spingere. Sapevamo che la gomma anteriore avrebbe avuto difficoltà, quindi dovevamo solamente assicurarci di averne abbastanza per preservarla e lui ha fatto un ottimo lavoro”.