F1 | Sauber, Bottas: “Abbiamo bisogno di aggiornamenti”

Valtteri Bottas non ha dubbi, ed è stato molto chiaro a riguardo. Per accrescere le prestazioni della monoposto, la Sauber deve assolutamente portare in pista una vettura aggiornata che possa permettere alla squadra svizzera di giocarsela con le principali avversarie. Anche nell’ultimo appuntamento iridato, disputato domenica scorsa sul tracciato di Silverstone, la C44 non è riuscita a marcare punti sia con Bottas che con Zhou Guanyu.

Ad oggi, dopo ben dodici appuntamenti che di fatto segnano il giro di boa della stagione 2024, la Sauber è l’ultima squadra presente in griglia a non aver marcato neanche un punto.

“Gli aggiornamenti dovrebbero arrivare – ha dichiarato Bottas, citato da Formula1.com – Non posso promettere che ci saranno a Budapest, ma me lo auguro. È ciò di cui abbiamo bisogno”.