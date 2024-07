F1 | Jordan: “Hamilton ha trasmesso gioia ed interesse al pubblico generalista”

F1 Jordan Hamilton – Intervenuto al podcast Formila For Success, Eddie Jordan è tornato a parlare dell’importanza di Lewis Hamilton per la Formula 1 attuale, precisando come l’inglese, col tempo, si sia guadagnato un ruolo di primo piano nelle attenzioni del pubblico, specialmente quello generalista e meno incline ai “tecnicismi” legati al Circus.

L’inglese, grazie alle sue vittorie, si è trasformato in una vera e propria icona, portando a se appassionati più o meno giovani e più o meno attenti al Motorsport. Un personaggio di spicco la cui importanza, per Liberty Media, è emersa nuovamente dopo la vittoria ottenuta a Silverstone meno di una settimana fa. Un primato che mancava da più di due anni, ovvero dal Gran Premio dell’Arabia Saudita del 2021.

Jordan e l’importanza di Hamilton per la F1

“Hamilton ha trasmesso gioia e interesse per il Motorsport e la Formula 1, in particolare presso il pubblico generalista. E’ un’ispiratore, oltre che un trascinatore, e la prova sono i duelli che ha avuto con Lando Norris e George Russell. In attesa di accogliere in pista Oliver Bearman in pianta stabile. Lewis ha trasmesso a questi giovani qualcosa di molto importante come la consapevolezza del successo. I successi che ha raggiunto potrebbero sembrare semplici, ma sono obiettivi che può ottenere solo un fuoriclasse. La stessa gara di Silverstone ha mostrato ciò. La corsa è stata semplice, ma bastava un errore, anche piccolo, per compromettere tutto. Alla fine è stato emozione vedere Hamilton correre verso le tribune. Tutto l’autodromo ha preso vita ed è stato strepitoso”