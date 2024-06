F1 | Mercedes, Allison: “Non sono così sorpreso dall’addio di Hamilton”

La Mercedes non ha ancora ufficializzato chi prenderà il posto di Lewis Hamilton nel 2025. Il campione inglese guiderà per la Ferrari a partire dalla prossima stagione, per un cambio casacca che ha fatto rimanere a bocca aperta la quasi totalità del pubblico della Formula 1. Il contratto dell’inglese, rinnovato da pochi mesi, era di natura biennale, ma a condizione che l’inglese esercitasse l’opzione anche per il 2025, altrimenti si sarebbe potuto accasare altrove, ed è quello che è successo. James Allison, tornato quest’anno nel ruolo di direttore tecnico della Stella, non è del tutto sorpreso da questa decisione del sette volte campione del mondo britannico.

“Non lo sono in modo così massiccio – riferisce Allison a Beyond The Grid. Mi ha stupito il modo in cui è accaduto, il momento, ma sapevo che, visto il contratto tra le parti, sarebbe potuto succedere. Eravamo preparati, sapevamo potesse accadere altrimenti non l’avremmo inserita come opzione nel contratto. Quello che ci ha colto di sorpresa quindi è la tempistica, ma il fatto che sia accaduto non credo fosse così imprevedibile. Cosa mi mancherà di più? Quelle giornata in cui faceva magie tanto da farmi dire “Oh mio Dio..”. Lewis ha una precisione tale in macchina da costringere gli altri attorno a lui ad arrendersi, poi fa durare la gomma come nessun altro. Prestazioni brillanti, credo che sia il miglior pilota di auto da corsa di sempre, lo penso tuttora”.