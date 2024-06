F1 | Ferrari, Sainz: “In Spagna si può vincere ma dobbiamo capire la forza della Red Bull”

Gara di casa per Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari, per l’ultima volta correrà vestito di rosso davanti al suo pubblico. Dopo il disastro di squadra del Canada, la Scuderia è chiamata al riscatto, e secondo il Matador, le chance di vittoria al Montmelò non sono nemmeno così poche, ma bisognerà capire intanto come si comporteranno gli aggiornamenti, e poi anche se la Red Bull tornerà in forma dopo quasi due mesi di appannamento. Insomma, le domande sono molte, e probabilmente ci aspetterà un weekend più interessante del solito in Spagna.

“Avere una buona macchina a Barcellona vuol dire andare bene anche su altre piste come Silverstone e Spa – ha detto Sainz. Per quanto riguarda questo weekend, mi aspetto una griglia molto compatta e una qualifica frenetica, ma non si può sbagliare nulla come invece accaduto in Canada. Sarebbe importante e speciale per me vincere qui, perché avrei delle sensazioni che non riuscirei a descrivervi. Sì, si può vincere, ma dobbiamo aspettare venerdì per cominciare a capire l’andamento del fine settimana e anche per vedere come andrà la Red Bull”.