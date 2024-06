Formula 1 | GP Spagna, importante aggiornamento aerodinamico per la Racing Bulls

Rispetto al solito, il Gran Premio di Spagna quest’anno è arrivato più tardi nel calendario di Formula 1. Quella di questo weekend, infatti, è la decima prova del mondiale, quasi a metà, ma il tracciato del Montmelò resta comunque molto selettivo, ed è qui che in passato i team hanno portato i primi aggiornamenti significativi della stagione, su una pista che mette in risalto le reali caratteristiche delle vettura. Insomma, chi va bene a Barcellona, va bene un po’ dappertutto. La Racing Bulls, una delle squadre rivelazione della prima parte di stagione, non fa eccezione, e ha portato uno sviluppo piuttosto importante sulle vetture di Ricciardo e Tsunoda.

Racing Bulls, Jody Egginton (direttore tecnico)

“Quella di Barcellona è una pista parecchio battuta, quindi l’evoluzione del circuito sarà piuttosto standard e le temperature della pista e dell’ambiente dovrebbero essere asciutte e calde. In più, non ci sono modifiche significative al layout di gara per quest’anno. Il circuito offre un buon test per l’aerodinamica e l’utilizzo degli pneumatici, con un buon mix di velocità in curva, frenate brusche e cambi di direzione combinati con un lungo rettilineo principale lungo i 4,65 km del giro. Tutti i piloti hanno una certa familiarità con questo tracciato, visto che è presente in molti campionati giovanili, ma rimane un circuito impegnativo, con qualsiasi escursione fuori pista che viene punita dalle via di fuga in ghiaia”.

“Per quanto riguarda il nostro approccio alla gara, i risultati recenti sono stati ragionevoli e abbiamo conquistato punti. Tuttavia, la battaglia nel midfield è incredibilmente serrata e sappiamo di dover essere perfetti per restare in testa a questo gruppo con la possibilità di ottenere punti. Quindi, come per qualsiasi altro Gran Premio, ci siamo preparati intensamente al simulatore e agli strumenti offline per preparare questo evento. Faenza e Bicester hanno svolto un lavoro significativo per portare qui un aggiornamento aerodinamico che coinvolge fondo, carrozzeria e un’ala posteriore per entrambe le vetture, al fine di fornire un beneficio misurabile in termini di prestazioni. Grazie a questo aggiornamento, le sessioni del venerdì saranno particolarmente impegnative, perché ci serviranno per raccogliere ed elaborare il maggior numero possibile di dati e prepararsi per il sabato”.