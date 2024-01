F1 | Mercedes, Allison avverte Red Bull: “Non possono dormire sonni tranquilli”

F1 Mercedes Red Bull – Intervistato dal sito ufficiale della Formula 1, James Allison ha parlato della sfida tra Mercedes e Red Bull nel 2024, precisando come il gran vantaggio tecnico mostrato dalla RB19 nel 2023 non permetterà comunque alla compagine anglo-austriaca, oltre che a Max Verstappen, di dormire sogni tranquilli. Secondo il Direttore Tecnico della scuderia otto volte iridata, ogni squadra sta facendo il massimo per garantirsi il miglior salto possibile in termini di performance, aspetto che ovviamente genera dei punti di domanda sui reali equilibri che tifosi e appassionati apprezzeranno a partire dal primo appuntamento della stagione in Bahrain.

Allison e l’avvertimento a Red Bull

“Red Bull, malgrado un anno di ottime prestazioni, non potrà dormire sogni tranquilli. Nessuno sa il lavoro che ogni scuderia sta portando avanti all’interno della propria factory e quindi nessuno può avere un’idea chiara sugli equilibri che si registreranno in Bahrain. Possiamo immaginare, ma la realtà dei fatti la vedremo solamente a Sakhir. Credo che bisognerebbe essere pazzi per essere fiduciosi dato si conosce solo un lato dell’equazione, cioè quello che si è fatto durante l’inverno”.

Mercedes, la scommessa per il ritorno al vertice

Dopo i parziali disastri del 2022 e del 2023, ricordiamo, Mercedes è pronta a compiere un’importante cambio di passo nel 2024. Lo staff tecnico della scuderia anglo-tedesca, nuovamente capitanato da Allison dopo la parentesi poco felice di Mike Elliott, sta lavorando ad una W15 che mira a garantire ai piloti delle performance in linea con quelle che sono le aspettative. Un cambio di passo a 360° che passerà non solo dall’aerodinamica e dalla meccanica, ma anche dalla power unit, la quale ha perso un pizzico di smalto nel confronto soprattutto con Honda e Ferrari.