F1 | Steiner al lavoro su un nuovo libro

Dopo il successo riscontrato con la pubblicazione del suo primo volume “Surviving to Drive”, l’ex team principal della Haas, Gunther Steiner, sta lavorando a un secondo libro sulla Formula 1. Il precedente volume, pubblicato in collaborazione con il

ghostwriter James Hogg, ha raccontato la storia interna della stagione 2022 del team Haas, immergendosi anche in episodi precedenti della carriera di Steiner. Ha venduto circa 150.000 copie ed è apparso in 12 lingue. Hogg aveva precedentemente lavorato a progetti con Damon Hill, Johnny Herbert e Jason Plato.

Steiner e Hogg avevano già intrapreso la loro seconda collaborazione e poi è arrivata la notizia del brusco licenziamento dal team Haas:

“Al momento stiamo lavorando al secondo libro. Era già stato pianificato prima. Ora, ovviamente, la storia forse cambia un po’!”, ha dichiarato Steiner a Motorsport.com.

Steiner ha apprezzato il suo coinvolgimento nel primo progetto, che lo ha portato a intraprendere sessioni di autografi nelle librerie:

“È stata un’esperienza completamente nuova. E ho imparato molto su come funzionano alcuni settori, su come vengono fatte le cose, perché non sono mai stato esposto a questo prima. Mi è piaciuto molto lavorare con lo scrittore, è un tipo fantastico, ci siamo divertiti molto. Mi ha detto che uscire con me è sempre stato divertente perché non c’è mai stata la pressione del ‘dobbiamo fare questo’. È arrivato tutto in modo molto organico”.

Steiner nega che il tempo che ha trascorso sul libro o sulle sue apparizioni televisive nel successo di Netflix Drive to Survive lo abbia distratto dai suoi doveri con la Haas:

“Penso che le persone stiano sopravvalutando tutto questo perché in realtà non è una grande distrazione dal lavoro quotidiano. Ovviamente nei weekend di gara bisogna lavorare di più. Ma per esempio, non avevo 20 sponsor a fine settimana, ne avevo forse tre al massimo. Non è che sia una distrazione, anche scrivere il libro. Ovviamente, un ghostwriter lo fa per te. Ora ho più tempo, ma anche adesso facciamo due sessioni a settimana di mezz’ora. Ne facciamo uno il martedì e uno il venerdì. Io faccio solo questo, lui fa il resto. Non è che io abbia passato giorni a parlare con lui. Non credo che sia un fattore importante. Penso che ci siano stati più benefici per il team che per qualsiasi altra cosa, perché hanno avuto molti sponsor”.