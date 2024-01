Formula 1 | Alpine pronta a lanciare una vettura totalmente nuova nel 2024

Formula 1 Alpine – In una lunga intervista rilasciata al sito ufficiale della Formula 1, Matt Harman ha parlato dello sviluppo che sta portando avanti la Alpine per la stagione 2024, precisando come il fallimento della scorsa stagione stia portando la scuderia ad “assemblare” una vettura totalmente nuova, la quale dovrò per forza di cose far dimenticare i risultati altalenanti dello scorso campionato.

Secondo il Direttore Tecnico della compagine francese, ad Enstone e Viry si sta lavorando su due fronti: da una parte l’attenzione sulla monoposto per le stagioni 2024 e 2025, mentre dall’alto lo studio dei regolamenti tecnici per il 2026. Due facce della stessa medaglia che dovranno però lavorare all’unisono per garantire alla compagine francese un futuro radioso, come richiesto più volte dall’Amministratore Delegato di Renault, Luca De Meo.

Alpine e il progetti per il medio e lungo periodo

“L’auto che scenderà in pista nel 2024 sarà totalmente nuova e parallelamente ci stiamo concentrando sui concetti per il 2026. Abbiamo la tecnologia e la capacità per sviluppare il propulsore come vogliamo, anche se non possiamo correre più rischi di quelli che abbiamo già preso. Sarebbe bello sbloccare della performance, ma alla fine è importante trovare il giusto compromesso tra quello che serve adesso e il lavoro per il futuro. Il 2026 è una priorità per la squadra ed è proprio per questo che abbiamo deciso di trovare una via di mezzo.

Ci prenderemo cura di questa power unit nei prossimi due anni, cercando di eliminare alcune delle perdite e facendo tutto il possibile nell’ambito di questo quadro normativo, ma vogliamo concentrarci al meglio sui nuovi regolamenti, così come sulle auto che dovremo produrre da qui ad allora. Le idee non mancano, tra cui grandi progetti per i siti di Viry ed Enstone. Puntiamo a migliorare la capacità e le funzioni di entrambi”.

Le aspettative di Gasly e Ocon

Dopo gli alti e i bassi dell’ultimo campionato, ricordiamo, Pierre Gasly ed Esteban Ocon si aspettano di avere tra le mani una vettura veloce, capace di giocarsi le posizioni nobili dello schieramento. Un netto cambio di passo che dovrà arrivare non solo con lo sviluppo aerodinamico, ma anche con il lavoro sul fronte power unit, vero tasto dolente della vettura che ha chiuso lo scorso anno con 120 punti all’attivo e il sesto posto nel mondiale Costruttori, in barba a quelli che erano gli obiettivi ambiziosi di inizio stagione.