F1 | Hamilton spiega il passaggio in Ferrari: “Voglio vincere l’ottavo titolo mondiale”

In questi giorni nel mondo della Formula 1 sta tenendo banco il futuro di Adrian Newey. Il genio inglese ha ufficializzato l’addio con la Red Bull, e stando a indiscrezioni più che affidabili, la sua prossima avventura sarà in Ferrari a partire dal 2025 inoltrato. Lì troverà Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo e pilota della Rossa dalla prossima stagione. Un colpo, quello della Scuderia di Maranello, che ha stupito un po’ tutti a inizio febbraio, ma questo inseguimento, un po’ come sta avvenendo proprio con Newey, è durato davvero tanto tempo. In Mercedes le cose stanno andando decisamente male da quando è entrato in vigore il regolamento tecnico in corso, con le vettura a effetto suolo, mentre la Ferrari, dopo un buon 2022 e un finale 2023 in crescita, sembra essere davvero pronta per sfidare la Red Bull nella vittoria dei campionati, e prendere un sette volte campione del mondo è il primo passo.

“Voglio vincere il mio ottavo titolo – ha detto Lewis alla CBS. Lasciare la Mercedes non è stato facile, e non lo sto facendo perché ci sono problemi con il team o perché non sto bene qui, ma dopo tre anni difficili e nei quali non si vince, voglio tornare a stare dove mi appartiene. Mi hanno sempre sostenuto, sin da quando avevo 13 anni: sono stati con me, sia nella buona che nella cattiva sorte e amo tutto di questa azienda, sia il marchio che le persone che lavorano per il team. Proprio per questo sto vivendo una fase di transizione non facile in questo momento. Cosa voglio dire ai giovani? Credete nei sogni, anche quelli impossibili: il mio era quello di diventare un pilota di Formula 1 e campione del mondo, non avrei mai immaginato di contribuire così tanto nell’aiutare l’inclusività nello sport. Nella vita si deve sognare e inseguire i propri desideri”.