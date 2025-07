F1 | McLaren, Piastri si gode il successo a Jeddah: “Gara davvero difficile, la partenza ha fatto la differenza”

Oscar Piastri conquista la vittoria nella gara di Jeddah, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. L’australiano è stato protagonista di una gara lineare, nella quale ha beneficiato della penalità di cinque secondi inflitta a Max Verstappen (l’olandese è andato lungo in partenza a curva 1, non cedendo la posizione all’81) occupando la vetta durante il valzer dei pit stop conservandola fino alla bandiera a scacchi.

Un successo importante per l’australiano, ieri beffato proprio dal campione del mondo in carica nella lotta per la pole position, che gli permette di sopravanzare il compagno di squadra Lando Norris diventando nuovo leader della classifica iridata. Tra i due driver di Woking ora ci sono 10 punti in favore di Piastri.

“È stata una gara davvero difficile e sono molto contento di aver vinto, ovviamente – ha dichiarato Piastri al termine della gara – La partenza ha fatto la differenza, ci ho provato in curva 1: poi era davvero difficile inseguire, non potevo stare con Max nel primo stint perché avrei mangiato le gomme. Poi con l’aria pulita dopo la sosta è stato molto bello. Abbiamo fatto le cose giuste in gara, però dobbiamo migliorare perché Max è vicino ma è stato un grande weekend”.

L’australiano parlando della partenza e del taglio curva di Verstappen: “Una volta che avevo preso l’interno mi sono accontentato del secondo posto, penso che fossi davanti io in quel momento. E alla fine è valso l’esito della gara. Sono molto contento del lavoro che abbiamo svolto sulle partenze, oggi abbiamo raccolto i frutti”.