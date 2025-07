F1 | Red Bull, Verstappen taglia corto non parlando del lungo a curva 1: “Ci vediamo a Miami”

Secondo posto per Max Verstappen nel Gran Premio dell’Arabia Saudita, quinto appuntamento stagionale del Mondiale 2025 di Formula 1. L’olandese, scattato dalla pole position dopo la magia di ieri in qualifica, è stato protagonista al via di un errore (così come la partenza non ottimale) costatogli penalità per aver tagliato curva 1 prendendo vantaggio sulla McLaren di Oscar Piastri.

Una manovra costata caro al campione del mondo in carica, che ha pagato poco meno di quattro secondi dall’australiano sotto la bandiera a scacchi. Senza penalità, molto probabilmente, avremmo potuto assistere a una battaglia tra Red Bull e McLaren per la vittoria con Verstappen che ha concluso il GP a meno di 3 secondi dalla MCL39 di Piastri.

“È stato un grande weekend, una pista fantastica. Per il resto, è andata come è andata: non vedo l’ora di arrivare a Miami e ci vediamo lì”, lapidario Verstappen al termine della gara, preferendo non approfondire la manovra in curva 1 al via.

