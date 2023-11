F1 | Red Bull, trentunesima pole in carriera per Verstappen

Max Verstappen conquista la pole position anche in Brasile. Il risultato, anche stavolta, non sembrava così scontato: al termine del Q1 i primi quindici erano chiusi in mezzo secondo – un record – e il campione del mondo non ha avuto subito vita facile. Ad eleggersi pretendenti alla pole i due motorizzati Mercedes, Lewis Hamilton e Lando Norris, che ad inizio Q3, però, abbassano le armi e smettono di rappresentare una minaccia, ottenendo solo il quinto e settimo tempo. Mentre il cielo si fa nero e il cronometro scorre, Verstappen ha solo un tentativo per agguantare la pole e ce la fa: sarà Charles Leclerc a schierarsi accanto a lui per il semaforo verde, ma ad Interlagos c’è ancora una nuova qualifica da disputare, quella per la Sprint Race.

“Oggi è stato particolarmente complicato a causa delle condizioni meteo, ma siamo riusciti a prenderci la pole. In Q1 e Q2 i distacchi erano davvero ridicoli e abbiamo sfruttato le gomme un po’ più del dovuto. Quando siamo scesi in pista per il Q3 il cielo era nero. Il primo settore è andato bene, ma poi nel secondo è arrivata la pioggia, si è alzato il vento che ha improvvisamente cambiato direzione e guidare era davvero difficile, ma il team continuava a dirmi di spingere – ha spiegato Max – non ho mai provato nulla del genere, le condizioni hanno influito davvero tanto sul bilanciamento della vettura, ma alla fine i risultati parlano a nostro favore. Faremo del nostro meglio anche per la Sprint, credo che saremo tutti molto vicini anche nella Shootout”.