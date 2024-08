F1 | McLaren, per Brown non ci sono preferenze: “Titoli piloti e costruttori sono entrambi prioritari”

La McLaren è sicuramente la squadra rivelazione di questa prima metà di stagione. La scuderia di Woking è stata infatti protagonista di una grande cavalcata prestazionale che l’ha portata a scalare gerarchie in pista, arrivando addirittura a fregiarsi del “titolo” di migliore monoposto in pista. La strada dunque sembra tracciata, con la squadra inglese che si candida prepotentemente ad entrambe le corone iridate.

Obiettivi che, come sottolineato dal CEO Zak Brown, ricoprono la stessa identica importanza. Da parte della McLaren non ci sarà alcun tipo di preferenza tra le due classifiche, avendo nel mirino sia Max Verstappen in quello piloti che la Red Bull in quella marche.

“I titoli piloti e costruttori sono entrambi prioritari perché, in definitiva, per vincere il campionato costruttori abbiamo bisogno che i nostri due piloti siano il più in alto possibile – ha detto Brown, come riportato su Skysports.com – Vorrei vedere entrambi i piloti tra i primi tre. Siamo secondi e quarti in questo momento. E più ci avviciniamo a quello piloti, più ci avvicineremo al Costruttori. Puntiamo a entrambi perché tutti i punti contano”.

Il manager americano, continuando a parlare del tema iridato, ha poi aggiunto: “Credo che la prossima grande occasione per noi sarà provare a vincere il campionato. È sicuramente una bella sensazione. I piloti, il team e tutti quanti hanno fatto un lavoro meraviglioso per ottenere 10 podi di fila. È davvero fantastico. Competere per il campionato piloti e per quello costruttori è davvero una bella cosa da affrontare durante la pausa estiva”.

Brown poi, completando il discorso, ha detto: “Quindi c’è molto lavoro da fare, non sarà facile. Sarà una seconda parte dell’anno entusiasmante, ma sono molto contento di tutto ciò che è stato realizzato dalla McLaren”.