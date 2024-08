F1 | Leclerc: “Il qualifica cerco sempre di dare il 100% e non intendo cambiare questa mentalità”

F1 Leclerc Ferrari – Intervistato dall’agenzia di stampa belga RTBF, Charles Leclerc ha parlato dell’atteggiamento che porta in pista durante le sessioni di qualifica del sabato, precisando come l’obiettivo, fin dalla Q1, sia sempre quello di dare il 110% nei propri attacchi al tempo. Una mentalità ovviamente al limite, visto che spiana la strada a possibili errori nei momenti meno concitati della sessione, ma che lo aiuta ad avere un’idea chiara sulla vettura e sul feeling con la pista. Il monegasco, ricordiamo, dal 2019 ad oggi ha ottenuto ben 25 pole position con la casacca della Ferrari, diventando il secondo pilota nella classifica all-time alle spalle di Michael Schumacher. Un risultato straordinario che ha ribadito quanto il classe ’97 riesca ad essere efficace sul giro secco.

Leclerc e l’atteggiamento in qualifica

“Non so se sono il più veloce sul giro secco, ma una volta indossato il casco, bisogna crederci al 200%. La fiducia è fondamentale al volante di una vettura di Formula 1. Credo che le qualifiche siano uno dei miei punti di forza. A volte possono rappresentare un problema, perché non riesco a convincermi a guidare al 95%. Sono più incline a dare il 105% e vedere cosa succede. A volte non funziona, e questo fa male. Tuttavia, credo che la mia mentalità abbia portato più vantaggi che svantaggi, quindi non intendo cambiarla per il resto della mia carriera”.