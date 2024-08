F1 | McLaren, Stella ammette: “Dobbiamo capire perché Norris sbaglia spesso in partenza”

F1 McLaren Norris –Intervistato dai media dopo l’ultimo Gran Premio del Belgio, 13ª prova di questo mondiale 2024 di Formula 1, Andrea Stella ha posto particolare attenzione al momento di flessione che sta vivendo Lando Norris al volante della MCL38, sottolineando come l’inglese sia incappato spesso in errori nelle primissime fasi della corsa. Una condizione che in alcune circostanze l’ha portato a perdere la pole position ottenuta al sabato e quindi una situazione strategica di vantaggio nel confronto con i rivali.

Secondo il Team Principal, McLaren dovrà sfruttare la prossima pausa estiva per capire i motivi di queste imperfezioni e individuare la causa del problema. Capire se questi “inciampi” sono provocati da un problema tecnico, magari riferito all’elettronica o al sistema di partenza, oppure se esiste una ragione umana legata a una procedura che Norris non riesce sempre a eseguire in modo ideale. Un processo di crescita utile a sfruttare al massimo il grande lavoro che il team sta portando avanti sulla monoposto di quest’anno.

Stella e l’analisi sulle difficoltà di Norris

“Queste situazioni sono sempre molto marginali. Credo che Lando sia stato un po’ distratto da ciò che accadeva all’interno e sia finito fuori pista. Sono dettagli come questo che richiedono piccoli aggiustamenti qua e là. Certamente, lavoriamo con Lando e Oscar per individuare tutte le opportunità in cui possiamo migliorare individualmente e collaborare meglio, per essere più preparati e utilizzare al meglio le nostre capacità e talenti.

Questo non cambia necessariamente il nostro atteggiamento, ma ci offre elementi da analizzare su come si manifestano alcune di queste opportunità mancate. Per esempio, sembra che per Lando ci siano statisticamente alcune occasioni che tendono a verificarsi nelle fasi iniziali della gara, quindi dobbiamo capire se c’è una ragione specifica o se è solo casuale. Come qualsiasi altro atleta o pilota, penso che Lando stesso parlerà con il team, riflettendo su cosa può fare meglio per capitalizzare il buon lavoro che stiamo svolgendo.

Era comunque in una buona posizione di partenza, ma una volta persa la posizione all’inizio, con il basso degrado delle gomme e le difficoltà nei sorpassi, ci siamo sicuramente complicati la vita.”