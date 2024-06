F1 | McLaren, Norris in Austria per mettersi realmente a caccia di Verstappen

F1 McLaren GP Austria – Lando Norris a caccia della leadership nel prossimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo la mancata vittoria messa a referto in Spagna, appena sette giorni fa, l’inglese è pronto a calarsi nuovamente all’interno della competitiva MCL38 con l’obiettivo di cominciare a mettere da parte punti importanti per un’ipotetica rincorsa mondiale a Max Verstappen. Diverse invece le ambizioni di Oscar Piastri, voglioso di riscattare un week-end a Barcellona che non è andato secondo le aspettative.

Norris a caccia della leadership in Austria

“Sono entusiasta di gareggiare in Austria. È una pista molto divertente in cui guidare e ho dei bei ricordi di questi anni. NOn vedo l’ora di scendere in pista. I tifosi sono sempre entusiasti e creano una grande atmosfera. La vettura è in ottime condizioni e faremo tesoro di quanto imparato in Spagna per continuare a spingere. Non abbiamo fissato obiettivi specifici, il nostro scopo è quello di continuare a migliorare ciò che facciamo ogni fine settimana. Preferiamo far parlare i risulatati. Vediamo cosa riusciremo a fare in questo week-end Sprint”.

Piastri cerca riscatto con la McLaren

“Non vedo l’ora di risalire in macchina venerdì e di lavorare sodo con gli ingegneri per iniziare il weekend con il piede giusto. A Barcellona puntavo a fare molto di più, ma il fatto di essere riuscito a conquistare dei punti in una gara frustrante non fa che migliorare le cose. Merito alla squadra per il lavoro che sta svolgendo con costanza: speriamo di riuscire a mantenere lo slancio”.