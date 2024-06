F1 | Steiner su Mick Schumacher: “Dico quello che penso, niente contro di lui”

Nonostante sia passato del tempo da quanto Mick Schumacher è stato licenziato dalla Haas, l’ex team principal del team americano, Gunther Steiner non si tira mai indietro quando c’è da lanciare una frecciata al tedesco. Recentemente infatti, l’altoatesino ha dichiarato: “Fossi in Alpine, non prenderei Mick Schumacher”. Proprio per questo motivo, Ralf, zio del pilota di riserva Mercedes, non vuole più apparire in diretta su RTL al fianco di Steiner.

“Non attacco mai una persona direttamente e non ho nulla di negativo da dire su Mick o Ralf. Ma quando mi chiedono cosa farei come team principal in una certa situazione, rispondo onestamente”, ha commentato l’altoatesino.

“Alcune cose sono state anche estrapolate dal contesto dalla stampa tedesca ma io do a tutti il diritto di avere la propria opinione e lo stesso lo voglio io. Non cambio la mia opinione perché a qualcun altro non piace”.

Riguardo al suo ex team, verso il quale ha intrapreso vie legali per violazione dei diritti d’autore e lo stesso ha fatto Haas, Steiner ha aggiunto:

“Sono ancora in contatto con alcune persone e vado molto d’accordo con Nico Hulkenberg. Ma non mi alzo la mattina e seguo quello che succede lì. Grazie alle mie precedenti conoscenze, ovviamente ho una visione più approfondita del team, ma non è più il mio lavoro quotidiano che occupa tutto il mio tempo ogni giorno. La macchina è un po’ più competitiva quest’anno rispetto all’anno scorso, che è sempre stato l’obiettivo principale e mi rende felice, anche per la squadra stessa”.