F1 | McLaren, livrea speciale per il GP di Singapore in programma questo fine settimana [VIDEO]

F1 McLaren GP Singapore – Cambio di look per la McLaren nel prossimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Sotto le luci artificiali di Marina Bay, teatro della gara che andrà in scena questo fine settimana, la compagine inglese presenterà sulla MCL38 una grafica studiata insieme allo sponsor OKX per celebrare le leggendarie Mp4 guidate da campioni del calibro di Niki Lauda, Ayrton Senna e Alain Prost. Anni di dominio assoluti dove la compagine britannica è riuscita a fare mani basse di risultati nel confronto con i rivali.

Il design della livrea che verrà portata in pista da Oscar Piastri e Lando Norris rievoca fedelmente le colorazioni di fine anni ’80 e inizio anni ’90, sebbene l’arancio-rosso caratteristico del marchio Marlboro sia stato sostituito dall’arancio papaya, un richiamo al legame profondo con la storia della McLaren. Da notare che a livrea sarà presentata oggi durante un evento speciale sul circuito di Singapore, alla presenza di Zak Brown, CEO di McLaren, dei piloti Lando Norris e Oscar Piastri, e di Haider Rafique, direttore marketing di OKX.

A nod to history, a step into the future. 🫡

It’s time to bring the MP4 era to the MCL38 with the OKX Legend Reborn livery 🧡

Can’t wait to see this in action on track! @OKX #McLaren #SingaporeGP pic.twitter.com/qoB13tkaPM

— McLaren (@McLarenF1) September 19, 2024