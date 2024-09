F1 | Ralf Schumacher sicuro: “Singapore sarà l’ultima gara di Ricciardo”

Le voci che si sono susseguite per tutta la stagione stanno diventando concrete, con diverse fonti che riportano che la Red Bull ha accettato l'”opzione” in scadenza per il 2025 sull’attuale contratto di Liam Lawson. Questa opzione, che a quanto pare scade alla fine di settembre, sembra poter garantire almeno cinque Gran Premi da disputare entro la stagione 2024 per il 22enne neozelandese.

“Probabilmente faceva parte del contratto -ha commentato l’ex pilota di F1 Ralf Schumacher, parlando a Sky Deutschland-altrimenti avrebbero perso Lawson”.

Intervistato la scorsa settimana durante il GP di Baku in merito alla line UP Racing Bull per il 2025, il consulente della Red Bull, Helmut Marko ha detto che dopo Singapore avrebbero avuto un’idea precisa.

Schumacher crede che l’annuncio verrà fatto proprio questo weekend a Singapore e non solo, si dirà che Lawson sostituirà Ricciardo a tempo pieno nel 2025, ma che il 22enne prenderà già il sedile dell’australiano da Austin in poi.

“Non è stato ancora confermato ufficialmente, ma purtroppo sembra essere l’ultima gara di Daniel Ricciardo a Singapore e da quel momento in poi sarà Liam Lawson a guidare. RB è una squadra junior, questo è ciò che la dirigenza ha sempre detto e sostenuto: ‘Faremo affidamento sui giovani piloti’. Ed è per questo che ha senso. Ovviamente è un grande peccato per Daniel, perché ci mancherà un pilota che è super simpatico ed è un piacere incontrarlo quando lo si vede nel paddock”.

Per quanto riguarda Ricciardo, la CNN ha pubblicato un’intervista con il 35enne questa settimana, il quale sembra ormai rassegnato all’idea che la sua carriera in F1 possa finire.

“Se finisse oggi, sarei orgoglioso di quello che ho fatto. Ma allo stesso tempo, non sei mai completamente soddisfatto perché il motivo per cui sono entrato in Formula 1 è stato quello di provare a diventare campione del mondo. Questo è qualcosa che ovviamente cercherò ancora di raggiungere fino al giorno del mio ritiro”.