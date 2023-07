F1 | GP Ungheria, Qualifiche: Capolavoro di Hamilton, Verstappen beffato

Fantastica prestazione di Lewis Hamilton che ha conquistato la Pole Position del Gran Premio d’Ungheria. Il pilota della Mercedes ha registrato il suo miglior tempo in 1:16.609 che gli è valso la prima posizione in una qualifica con un nuovo format (Q1 con hard, Q2 con media e Q3 con soft). Era da Jeddah 2021 che il sette volte campione del mondo non partiva dalla prima casella della griglia di partenza e porta così a 104 le pole in carriera. Beffato di soli tre millesimi Max Verstappen, secondo, davanti alla McLaren di Lando Norris.

Quarta posizione per l’altra McLaren di Oscar Piastri che ha preceduto l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou. Solo sesta la Ferrari con Charles Leclerc, mentre il compagno di squadra, Carlos Sainz, dovrà rimontare dall’undicesima posizione.

Settimo Valtteri Bottas che conferma l’ottima performance dell’Alfa Romeo in questo weekend. Il pilota finlandese ha preceduto l’Aston Martin di Fernando Alonso. A chiudere la TOP 10 dei tempi: la Red Bull di Sergio Perez e la Haas di Nico Hulkenberg.

