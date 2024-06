F1 | Marko tira le orecchie a Perez: “Non possiamo permetterci punti deboli”

Dopo il crollo di Sergio Perez, il consulente della Red Bull, Helmut Marko, ha ammesso che il team non può permettersi passi falsi. Intervistato da Speed Week, l’austriaco ha dichiarato che la McLaren aveva la macchina più veloce ma che Max Verstappen ha fatto la differenza.

“Max guida praticamente senza errori, cosa che Lando fortunatamente non può ancora fare ma rimane il nostro principale concorrente. Quindi spero che la Mercedes diventi più forte e sia la seconda per un po’, il che ci aiuterebbe sicuramente in vista del campionato del mondo”.

Recentemente il contratto di Perez è stato prolungato con opzione 1+1, cosa che Marko ammette essere stata una mossa per ripristinare la calma e la continuità per la Red Bull in una stagione tumultuosa dentro e fuori dalla pista. Tuttavia, riconosce che la strategia non ha funzionato.

“Checo è partito molto più indietro di quanto non abbia finito (si riferisce al GP di Spagna, ndr) ma ora che il gruppo si sta ricompattando in questo modo, non possiamo permetterci punti deboli. Max non può guidare al limite in questo modo per un’intera stagione. La manovra di sorpasso che lo ha portato in testa era già straordinaria anche per lui. Max vince perché è così fiducioso, non perché la macchina è così competitiva”.

Questo fine settimana c’è il GP d’Austria a casa della Red Bull e Marko ha aggiunto: “Abbiamo anche una gara sprint, quindi se non facciamo bene il venerdì, potrebbe andare storto”.